الشناوي: سنقدم مباراة قتالية امام البايرن لرفع اسم الاهلي عاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

اكد حارس مرمى نادي ​الاهلي​ المصري محمد ​الشناوي​ ان النادي سيقاتل امام البايرن في نصف نهائي ​مونديال الاندية​ وان الفوز امام ​الدحيل​ جاء بعد عناء كبير.



وقال الشناوي بعد اللقاء": "كنا أفضل لأن الدحيل كان يلعب بمهاجم واحد ولكن في الشوط الثاني هم كانوا ليس لديهم شيء يخسروه ولعبوا بمهاجمين واثنين على الأطراف".

استكمل: "لاعبو الأهلي كانوا رجالاً وأدوا ما عليهم وأهم شيء أخذنا هدفنا من المباراة وفي مثل هذه المباريات الأهم هو الفوز وليس الأداء".

وعن مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي مونديال الأندية، قال: "فريق كبير جدًا وبطل أوروبا".

اختتم: "سنفرح اليوم وبداية من الغد سنستعد للفريق الألماني وسنقدم مباراة تليق بنا".