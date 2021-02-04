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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب الأهلي: سنحاول الاستمتاع أمام فريق هزم برشلونة بـ8 أهداف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021
أعرب المدرب بيتسو موسيماني عن سعادته بفوز فريقه الأهلي على الدحيل القطري في كأس العالم للأندية، وأشار إلى أن الفريق المصري سيستمتع بمواجهة بايرن ميونيخ في دور نصف النهائي.
وقال موسيماني: "نهنئ اللاعبين على الانتصار الكبير والمهم، وأشكر الجماهير على دعمهم لنا، المباراة لم تكن سهلة والدحيل فريق جيد، لكننا كنا متأكدين أننا سنلعب بتكتيك مناسب".
وأضاف: "سنستمتع بمباراة بايرن ميونيخ ولن نفقد أي شيء، وسنحاول أن نقدم أداءً جيدًا أمام الفريق الذي فاز على برشلونة بثمانية أهداف، سنحاول الاستمتاع فقط".