مدرب الأهلي: سنحاول الاستمتاع أمام فريق هزم برشلونة بـ8 أهداف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

أعرب المدرب بيتسو موسيماني عن سعادته بفوز فريقه ​الأهلي​ على الدحيل القطري في ​كأس العالم للأندية​، وأشار إلى أن الفريق المصري سيستمتع بمواجهة ​بايرن ميونيخ​ في دور نصف النهائي.



وقال موسيماني: "نهنئ اللاعبين على الانتصار الكبير والمهم، وأشكر الجماهير على دعمهم لنا، المباراة لم تكن سهلة والدحيل فريق جيد، لكننا كنا متأكدين أننا سنلعب بتكتيك مناسب".

وأضاف: "سنستمتع بمباراة بايرن ميونيخ ولن نفقد أي شيء، وسنحاول أن نقدم أداءً جيدًا أمام الفريق الذي فاز على برشلونة بثمانية أهداف، سنحاول الاستمتاع فقط".