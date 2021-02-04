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التشكيلة الرسمية لمباراة توتنهام وتشيلسي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيلة الرسمية لمباراة توتنهام وتشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ22 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز، يستضيف ​توتنهام​ فريق ​​ على ملعبه.

وجاءت تشكيلة البلوز على الشكل التالي:

ميندي - أزبيليكويتا - روديغر - تياغو سيلفا - جايمس - كوفاسيتش - جورجينيو - ألونسو - ماونت - فيرنر - هدسون أودوي

البدلاء: كيبا - كريستنسن - تشيلويل - إيمرسون - كانتي - زياش - بوليسيتش - أبراهام - جيرو

تشكيلة توتنهام:

لوريس - أورييه - ألديرفيرلد - داير - دايفز - هويبيرغ - سيسوكو - ندومبيلي - بيرغوين - سون - فينيسيوس

البدلاء: هارت - دوهرتي - سانشيز - رودون - تانغانغا - وينكس - لاميلا - بايل - لوكاس

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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