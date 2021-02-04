التشكيلة الرسمية لمباراة توتنهام وتشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ22 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز، يستضيف ​توتنهام​ فريق ​تشيلسي​ على ملعبه.

