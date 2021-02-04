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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيلة الرسمية لمباراة توتنهام وتشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021
ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنكليزي الممتاز، يستضيف توتنهام فريق تشيلسي على ملعبه.
وجاءت تشكيلة البلوز على الشكل التالي:
ميندي - أزبيليكويتا - روديغر - تياغو سيلفا - جايمس - كوفاسيتش - جورجينيو - ألونسو - ماونت - فيرنر - هدسون أودوي
البدلاء: كيبا - كريستنسن - تشيلويل - إيمرسون - كانتي - زياش - بوليسيتش - أبراهام - جيرو
تشكيلة توتنهام:
لوريس - أورييه - ألديرفيرلد - داير - دايفز - هويبيرغ - سيسوكو - ندومبيلي - بيرغوين - سون - فينيسيوس
البدلاء: هارت - دوهرتي - سانشيز - رودون - تانغانغا - وينكس - لاميلا - بايل - لوكاس