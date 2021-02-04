مناقشات متقدمة لإدخال تغييرات جذرية على دور المجموعات بدوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

ستناقس مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى خطط ​يويفا​ لتغيير صيغة ​دوري أبطال أوروبا​، وإدخال تغييرات كبيرة على دور المجموعات في إجتماع عبر الانترنت غداً الجمعة.



ويتشاور اليويفا مع الأندية وروابط الدوري بشأن كيفية جعل دور المجموعات أكثر إثارة، ويفضل الاتحاد الأوروبي اللجوء لخيار زيادة عدد مباريات هذا الدور.

وتناولت المشاورات فكرة إلغاء دور المجموعات بشكله الحالي، حيث توجد ثماني مجموعات حاليا تتألف كل واحدة من أربعة فرق، يواجه كل فريق ثلاثة منافسين على ملعبه وخارجه.

ويؤدي الشكل الحالي لمباريات تصبح نتيجتها مجرد تحصيل حاصل، حيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة، ربما قبل مباراة أو مباراتين من نهاية دور المجموعات.

وينكب يويفا على دراسة تغيير هذه الصيغة والاعتماد على أخرى تلعب خلالها الفرق 32 مع 10 منافسين مختلفين وسيسمح ذلك بخوض المزيد من المباريات، ويأمل اليويفا أن يجني المزيد من الإيرادات من خلال هذه الصيغة، والوصول إلى قاعدة أكبر من الجماهير.