حسين الشحات يعادل انجازي رونالدو ورونالدينيو في مونديال الاندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

سجل الدولي المصري ​حسين الشحات​ نجم ​الاهلي​ المصري هدف تقدم فريقه في لقاء ​الدحيل​ القطري ضمن بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.



وأصبح الشحات أول لاعب مصري يسجل بقميصي فريقين مختلفين في مونديال الأندية حيث سجل بقميص العين الإماراتي في نسخة 2018 حين هز شباك الترجي التونسي كما أحرز هدفا بقميص الأهلي المصري امام الدحيل.

5 نجوم سبقوا حسين الشحات إلى هذا الرقم بالتسجيل مع فريقين مختلفين في مونديال الأندية ابرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد وريال مدريد اضافة الى البرازيلي رونالدينيو بقميص برشلونة الإسباني وأتلتيكو مينيرو.