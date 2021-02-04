كأس العالم للأندية: الأهلي يضرب موعدا مع بايرن ميونيخ بعد تخطيه الدحيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة ​كأس العالم للأندية​، تأهل فريق ​الأهلي​ المصري إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على فريق ​الدحيل​ القطري بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت على ملعب المدينة التعليمية.



مضت نصف الساعة الأولى بدون أي هدف، ثم نجح اللاعب حسين الشحات في تسجيل هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 30. وأضاف زميله والتير بواليا الهدف الثاني في الدقيقة 38 لكن تم إلغاء الهدف.

وبهذا الفوز، سيلتقي الأهلي مع بطل أوروبا ​بايرن ميونيخ​ في دور نصف النهائي.