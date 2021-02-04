قطار النصر يعبر التعاون

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نقاط من المباراة: لعب مارتنيز 5 مباريات تحت قيادة المدرب الين هورفات وصنع 4 أهداف.

لا يوجد ناد تحصل على ضربات جزاء في دوري المحترفين أكثر من النصر 8 ضربات جزاء.

سيغيب محترف النصر البرازيلي بيتروس عن لقاء الفتح بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

سجل عبدالرزاق حمدالله هدفين للنصر في آخر مباراتين، ولعب كبديل في السوبر أمام الهلال وفِي الدوري أمام التعاون.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق النصر فوزا ثمينا على نظيره التعاون 3-0 على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة 17 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل للنصر سامي النجعي في الدقيقة 40، وعبدالرزاق حمدالله 59، وعبدالمجيد الصليهم الدقيقة 94، ليرتفع رصيد النصر إلى 24 نقطة، بينما تجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة وتبقى لنادي النصر مباراة مؤجلة أمام الفتح.

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