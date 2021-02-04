شكرا لقرائتكم خبر نمور الاتحاد تفترس الفتح برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحق فريق الاتحاد ضيفه الفتح برباعية جاءت عن طريق (فهد المولد 10 - بريجوفتش 31 - 50 - وهارون كمارا 93) مقابل هدف وحيد بدأ به الفتح المباراة عن طريق الهولندي ميتشيل فريدي (1) في مواجهة أظهر من خلالها النمر مخالبه، وأهدر عددا من الفرص السهلة في شوط المباراة الثاني كانت كفيلة بالخروج بنتيجة كبيرة لولا رعونة مهاجميه، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 28، بينما ظل الفتح على رصيده السابق بـ18 نقطة. مكتسبات الاتحاد: كسر حاجز التعثر الذي لازمه في المباريات الماضية. كسر حاجز التعثر الذي لازمه في المباريات الماضية. فوز معنوي قبل مواجهة الأهلي في ديربي جدة. استمرار تميز حارسه البرازيلي مارسيلو جروهي. عودة مهاجمه الصربي الكسندر بريجوفتش للتهديف بتسجيله هدفين في اللقاء. حذر مدافعه المصري أحمد حجازي من نيل بطاقة صفراء تعيقه عن المشاركة بالديربي. عودة خط وسط الفريق لصناعة الفرص للمهاجمين. عودة شيء من روح الاتحاد الغائبة. لماذا خسر الفتح؟ التباعد الواضح بين خطوط الفريق. ضعف الساتر الدفاعي وخط ظهر الفريق. عدم المحافظة على التقدم بالهدف المبكر. الاندفاع الزائد من لاعبيه وترك المساحات للاعبي الاتحاد. عدم استغلال الفرص أمام مرمى الاتحاد. عدم دخول اللاعبين هلال سوداني وكويفا أجرواء المباريات. غياب الرقابة على أطراف الاتحاد وعدم المساندة من لاعبي الوسط.

كانت هذه تفاصيل خبر نمور الاتحاد تفترس الفتح برباعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.