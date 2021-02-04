139 لاعبا يتنافسون في البطولة الدولية للجولف

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وشهدت منافسات أمس التي انطلقت عند الثامنة صباحا مشاركة 139 لاعبا يتقدمهم المصنف الأول عالميا وبطل النسخة السابقة الأمريكي داستون جانسن ونخبة من ألمع وأشهر لاعبي الجولف في العالم، إضافة إلى لاعبي السعودية عثمان الملا وفيصل السلهب وسعود الشريف يتنافسون على جوائز نقدية تصل إلى 3.5 ملايين دولار أمريكي، حيث تم نقل منافسات البطولة مباشرة حول العالم، إضافة إلى القناة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس البطولة السعودية الدولية للجولف 2021، على ملعب رويال غرينز ونادي الجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتستمر حتى الأحد المقبل، وتعد من أقوى بطولات الجولة الأوروبية.وشهدت منافسات أمس التي انطلقت عند الثامنة صباحا مشاركة 139 لاعبا يتقدمهم المصنف الأول عالميا وبطل النسخة السابقة الأمريكي داستون جانسن ونخبة من ألمع وأشهر لاعبي الجولف في العالم، إضافة إلى لاعبي السعودية عثمان الملا وفيصل السلهب وسعود الشريف يتنافسون على جوائز نقدية تصل إلى 3.5 ملايين دولار أمريكي، حيث تم نقل منافسات البطولة مباشرة حول العالم، إضافة إلى القناة الرياضية السعودية التي تتولى البث المباشر داخل المملكة.

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