شكرا لقرائتكم خبر العين يداوي جراحه على حساب الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كسر فريق العين سلسلة الخسائر المتتالية بعد تغلبه على ضيفه الاتفاق، بهدف نظيف على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة أمس، ضمن مواجهات الجولة 17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدف المباراة الوحيد، الفنزويلي خوانبي أنيور، نجم العين، من قذيفة يسارية رائعة في الدقيقة (24)، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويغادر المركز الأخير، ويحتل المركز الـ15.

فيما توقف رصيد الاتفاق بقيادة مديره الفني خالد العطوي، عند 24 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.

وكاد نعيم السليتي يسجل هدفا للاتفاق بعد تمريرة بالكعب من هزازي، وتسديدة جميلة من التونسي، ولكن مرت بجوار المرمى.

ورد عليه العين بهجمة خطيرة بعد تمريرة متقنة من خوانبي ليستلمها جيترسون وينفرد ويراوغ الحارس، ولكنه تعثر وسدد برعونة.

ومع تواصل الحضور الجيد للعين، نجح خوانبي في التسجيل، بتسديدة يسارية من مسافة بعيدة سكنت المقص الأيسر للاتفاق بالدقيقة (24).

وسنحت فرصة لمحمد فؤاد لتسجيل الهدف الثاني، بعدما مر بمهارة داخل منطقة الجزاء، وسدد بيسراه ولكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن.

وكان الفريق العيناوي الأفضل والأخطر بالدقائق المتبقية، ولكن النتيجة ظلت كما هي بتقدم العين بهدف نظيف، لينتهي بذلك الشوط الأول.

وتعرض أمين بخاري حارس مرمى العين للإصابة، وتم استبداله بشكل اضطراري وعوضه محمد الشمري في الدقيقة (49).

وحاول العين تسجيل الهدف الثاني، ولكن لمسة خوانبي مرت بجوار المرمى، ثم وقف القائم في وجه وليد أزارو مهاجم الاتفاق.

ورغم الضغط الاتفاقي، إلا أن الدفاع والحارس كانا في الموعد، لينتهي اللقاء بفوز العين (1-0).