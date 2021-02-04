لا.. أبهى من أبها.. هزم الهلال بثلاثية تاريخية

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وكان مدافع الهلال محمد جحفلي أخطأ في تخليص الكرة أمام دفاعات فريقه بكرة هوائية لعبها رياض شراحيلي يسارية مباشرة داخل الصندوق الأزرق.وأظهر الهدفان المبكران العنوان الرئيس للمواجهة من حيث المتعة والإثارة، على الرغم من اختلاف الأسلوب الذي دخل به المدير الفني للهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو والمدير الفني لأبها التونسي عبد الرزاق الشابي، الذي لعب على أسلوب دفاع المنطقة وبإغلاق محكم لمناطقه الدفاعية، والاعتماد على تحركات الثنائي فهد الجميعة وصالح العمري والتونسي سعد بقير وسط غياب السويدي ستراند بيرج عن مستواه المعروف، وشاركه في ذلك مهاجم الهلال الفرنسي قوميز الذي ألغي له هدف في الدقيقة الـ 73بحجة التسلل.
فيما أظهر الهلال جملا فنية كروية ممتعة في النصف الأمامي للفريق بالكرات الثنائية والسريعة التي نجح في رسمها الثلاثي صالح الشهري والبيروفي أندريه كارليو والأرجنتني فيتو الذي شكل رأس المثلث الهلالي، وسط قوة إضافية من قبل محمد البريك، إلا أن تلك الجمل
دفع ثمنها في الرمق الأخير من اللقاء بالاندفاع غير المدروس نحو مرمى أبها لأجل اللحاق بنقاط الفوز، وكان ثمنها غاليا بعدما استثمر أبها هذا التقدم العشوائي.
كيف خسر الهلال اللقاء؟
- الهلال ما زال يعاني في عمقه الدفاعي، حيث كان وراء أهداف أبها الثلاثة.
- الجهة اليمنى الهلالية كانت حاضرة بنشاط أكبر في اللقاء بقيادة صالح الشهري وأندريه كارليو وفيتو.
- الفريق قدم جملا كروية ممتعة أسهمت في سرعة الوصول إلى مرمى أبها.
- مهاجم الفريق صالح الشهري كان إيجابيا في اللقاء في التسجيل وفي المساهمة في صناعة الخطورة.
- المهاجم الفرنسي قوميز ظهر بطيئا وثقيلا بالحركة وظهر بردة فعل بطيئة مواصلا ابتعاده عن مستوياته.
لماذا كسب أبها المواجهة؟
- أبها نجح في تكتيكه الدفاعي بدرجة كبيرة ولعب بقتالية كبيرة.
- الإعداد النفسي ظهرت صورته في أبهى، فالفريق لم يهتز بعد تعادل الهلال السريع.
- مارس الفريق أسلوب الضغط من ملعبه على لاعبي الهلال ونجحوا في ذلك.
- لعب الفريق على أخطاء الهلال، وكان ثمرة ذلك الأهداف الثلاثة التي سجلت.
- الصبر الكروي وتماسك خطوط الفريق كانا عاملين رئيسين في الانتصار.
- وضح جليا رغبة أبها من أول المباراة في الفوز واستغلال عشوائية التنظيم الدفاعي للهلال.
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