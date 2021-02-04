شكرا لقرائتكم خبر إجراء اختبار PCR للاعبين قبل مباريات الجولة الـ18 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضح الاتحاد ضرورة التقيد وإجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من انطلاق مباريات الجولة الـ18، وتقديم النتيجة موثقة من مختبر معتمد لجميع المشاركين ورفعها إلى غرفة التحكم بجائحة كورونا بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأي شخص بالمشاركة في المباريات ما لم يصل للغرفة ما يفيد بحصول اللاعب على نتيجة الاختبار السلبية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «COVID-19”.وأوضح الاتحاد ضرورة التقيد وإجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من انطلاق مباريات الجولة الـ18، وتقديم النتيجة موثقة من مختبر معتمد لجميع المشاركين ورفعها إلى غرفة التحكم بجائحة كورونا بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأي شخص بالمشاركة في المباريات ما لم يصل للغرفة ما يفيد بحصول اللاعب على نتيجة الاختبار السلبية.

كانت هذه تفاصيل خبر إجراء اختبار PCR للاعبين قبل مباريات الجولة الـ18 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.