شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس يُقر بارتكابه خطأ بعدم تسجيل هالر في القائمة الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أياكس أمستردام الهولندي، الخميس، أنه ارتكب خطأ فادحاً عندما لم يسجل اسم لاعبه العاجي سيباستيان هالر الذي وصل إلى الفريق قادماً من وست هام الإنجليزي في أوائل يناير، في لوائح منافسات الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

وأسف المدرب اريك تين هاج عبر الموقع الرسمي للنادي قائلاً: «إنه خطأ إداري فادح من جانبنا».

فهالر الذي بات أغلى صفقة في تاريخ أياكس أمستردام بعد وصوله مقابل 22,5 مليون يورو، ليس مدرجاً في قائمة اللاعبين المؤهلين لخوض مرحلة خروج المغلوب من الدوري الأوروبي، حيث يواجه الفريق الهولندي نظيره، ليل الفرنسي، في الدور ثمن النهائي في 18 و25 فبراير.

ومنذ وصوله إلى العاصمة الهولندية، سجل هالر (26 عاماً) هدفين، إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة في ست مباريات في الدوري المحلي.

وأعلن أياكس أنه سيتخذ إجراءات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لمحاولة إدراج اسم لاعبه من جديد.