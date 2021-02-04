«فيفا» يبرز مقابلة سابقة لـ «الشحات»: «نفسي أقابل مولر».. وموسيماني: «لن نفقد أى شيء أمامه».. والأهلي: «حجزنا مقعدًا»

الشارقة - اميمة ياسر - أبرز الموقع الرسمي للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مقابلة سابقة لنجم النادي الأهلي حسين الشحات قبل مباراة الدحيل، والتي يتمنى فيها مواجهة فريق بايرن ميونخ من أجل مقابلة نجم الفريق البافاري توماس مولر، وهو ما سيتحقق بالفعل خلال مواجهة الفريقين الاثنين المقبل بنصف نهائي المونديال.

وحقق الاهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية، وجاء فوز النادي الأهلي على الدحيل بهدف سجله حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .

وقال حسين الشحات في مقطع الفيديو الذي نشره الفيفا عبر حسابه بموقع "تويتر": "ان شاء الله انا مركز في مباراة الدحيل، طبعا فريق بايرن ميونخ كبير وقوي جدا، ويتواجد فيه كل النجوم، أتمنى مواجهته لأني أحب مولر وأحب طريقة لعبه".

وبحسب جوائز بطولة كأس العالم للاندية بعد التعديل، يحصل البطل على 5 ملايين دولار، ويحصل الوصيف على 4 ملايين دولار.

ويحصل صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية على 2.5 مليون دولار، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 2 مليون دولار، حيث من المفترض أن يحصل الأهلي على أحد المبالغ الأربعة المذكورة.

وبذلك يلتقي الأهلي مع بايرن ميونخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة ، فيما يلتقي الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.

هنأ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبيه وجماهير ناديه بعد الفوز على الدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي المونديال يوم الاثنين المقبل، مؤكدا: "نهنئ اللاعبين والجميع على الانتصار وكذلك الجماهير على دعمنا".

قال في تصريحات تلفزيونية: "المباراة كانت صعبة ولم تكن سهلة والدحيل فريق جيد ولكن كنا متأكدين من أننا سنلعب بتكتيك جيد".

وعن مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية، أوضح: "مباراة بايرن ميونيخ صعبة وسنستمتع باللعب أمامه، ولن نفقد أي شيء".

واصل: "سنقدم كرة قوية وسنستمتع بالمباراة وفقط، نستطيع تقديم أداء قوي امام فريق كبير حقق الفوز على برشلونة بثمانية أهداف".

احتفل النادي الأهلي بالفوز على نظيره الدحيل القطري بهدف نظيف دون رد في المباراة أقيمت بينهما ضمن مواجهات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الدوحة.

وعلقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيسبوك على الفوز، حيث كتبت :"الأهلي يحجز مقعدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على الدحيل القطر بهدف دون رد".

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم ،الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري..سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".