بعد الفوز على «الدحيل القطري».. «بايرن ميونخ» يوجه رسالة إلى «الأهلي»

الشارقة - اميمة ياسر - وجه نادي بايرن ميونخ الألماني رسالة إلى النادي الأهلي قبل مواجهته في نصف نهائي بطولة كأس العالم للاندية يوم الإثنين المقبل.

ونشر النادي البافاري صورة على حساب الشخصي بموقع "تويتر" يتواجد فيها على معلول ومحمد الشناوي وثنائي البايرن مانويل نوير وألفونسو ديفيز وكتب: "نراك قريبا". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم ،الخميس، وتستمر حتى 11 فبراير الجاري..سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .

وبذلك يلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة ، فيما يلتقي الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.

جاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمي و محمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا .

فيما لعب الدحيل بتشكيل ، مكوّن من :علي صالح زكريا ، محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطيه - احمد ياسر المحمدي وإدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك ، اولونجا و دودو

إنتهت مباراة الأهلي والدحيل القطري، بفوز الأهلي بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، الذي تستضيفه الدوحة، خلال الفترة من 4 إلى 11 من الشهر الجاري، سجل هدف الفوز للمارد الأحمر حسين الشحات من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 30 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز يصعد الأهلي لنصف نهائي المونديال ليصطدم بفريق بايرن ميونيخ الألماني التي تقام في الدوحة، الإثنين المقبل.

الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بين الفريقين بتمريرات قصيرة بين لاعبي الأهلي، لمحاولة اكتساب الثقة وإزالة الرهبة، ورد لاعبي الدحيل بهجمة عن طريق إدميلسون وتسديدة ولكنها بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة السابعة أرسل التونسي علي معلول عرضية، حولها والتر بواليا بعيدًا عن المرمى، بعدها ضغط لاعبي الأهلي بقوة بحثًا عن الهدف وسط تراجع من لاعبي الدحيل، وأتيحت فرصة لطاهر محمد طاهر تصدى لها صلاح زكريا حارس مرمى الدحيل، عادت لحسين الشحات الذي سدد بغرابة لترتطم بالدفاع.

عرضية من لاعبي الدحيل حولها أولونجا برأسية وصلت سهلة لمحمد الشناوي، بعدها سيطرة من لاعبي الأهلي على مجريات المباراة.

الدقيقة 28 حصل حمدي فتحي على الكارت الأصفر، بسبب الخشونة مع بسام الراوي لاعب وسط الدحيل.

وفي الدقيقة 30 استخلص والتر بواليا الكرة من مدافع الدحيل، وتسلمها الشحات وسدد على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك صلاح زكريا مسجلا الهدف الأول للأهلي.

وفي الدقيقة 33 ثنائية رائعة بين محمد مجدي "قفشة" وعلي معلول من الجهة اليسري وصلت لقفشة في مواجهة المرمى سدد أنقذها حارس الدحيل.

فرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة تمامًا، وسدد حمدي فتحي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء علت العارضة.

هدف ملغي لـ والتر بواليا ضد الدحيل

وفي الدقيقة الـ38 سجل والتر بواليا الهدف الثاني للأهلي، بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو "الفار"، تم إلغاء الهدف.

استفاق لاعبو الدحيل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بحثًا عن التعادل، ولكن لم ترتقى محاولاتهم للخطورة على مرمى محمد الشناوي الذي لم يُختبر طيلة أحداث الشوط.

وكاد بواليا في الدقيقة الأخيرة من الشوط إضافة الهدف الثاني، بعد خطأ حارس الدحيل، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

فرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة تمامًا، وسدد حمدي فتحي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء علت العارضة.

وفي الدقيقة الـ38 سجل والتر بواليا الهدف الثاني للأهلي، بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات، وبعد وبعد الرجوع لتقنية الفيديو "الفار"، تم إلغاء الهدف.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بهجوم كبير من لاعبي الدحيل، حيث دفع صبري لموشيه المدير الفني للفريق القطري، بالثنائي البرزايلي المعز علي ومحمد مونتاري، على حساب أولونجا وبسام الراوي، لإدارك التعادل، وسدد أحمد ياسر المحمدي كرة قوية، ونشط البرازيلي إدميلسون من الجهة اليسرى ومرر عرضية أنقذها محمد هاني.

واختراق طاهر محمد طاهر دفاعات الدحيل القطري، ولكنه سقط في النهاية وأنقذها دفاع الدحيل.

انحصر اللعب وسط الملعب بين الفريقين دون أي خطورة، وأرسل بعدها حسين الشحات مرت دون خطورة، وفي الدقيقة 54 بالمالي أليو ديانج بدلا من حمدي فتحي.

ونشط لاعبو الدحيل وتحديدًا البرازيلي إدميلسون، والذي استغل خطأ محمد هاني وكاد أن يسجل هدف التعادل بتسديدة قوية ارتطمت بمدافعي الأهلي.

ظهرت المساحات في دفاعات الأهلي، وشكل الثنائي دودو ومحمد مونتاري، حيث سدد الأول ارتدت من الدفاع وصلت لمونتاري "البديل"، الذي راوغ مدافع الأهلي وسدد قوية أنقذها الشناوي وخرجت منه إلى ضربة ركنية، بعدها هجمة خطيرة أنقذها محمد الشناوي.

تألق إدميسلون ومحمد الشناوي ينقذ مرمى الأهلي

واصل إدميلسون خطورته وأرسل عرضية أرضية استقبلها مونتاري وسدد في يد محمد الشناوي، وانحصر اللعب بعدها في وسط الملعب، وسدد دودو كرة قوية ارتطمت بمدافعي الأهلي.

وفي الدقيقة 70 دفع بيتو موسيماني بتغيرين دفعة واحدة، بنزول أكرم توفيق ومروان محسن بدلا من طاهر محمد ووالتر بواليا.

تراجع كبير من لاعبي الأهلي للدفاع، وهجوم من لاعبي الدحيل القطري، ولكن دون أي خطورة حقيقة على مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 77 سدد المالي أليو ديانج كرة قوية مرت على يمين حارس الدحيل القطري، وواصل الدحيل هجومه وانفرد إدميلسون ولويس مارتي ولكنهما تباطيء الثنائي وسددا اصطدمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 79 كرة مقوسة رائعة من خارج منطقة الجزاء على رأس المعز علي حولها، وتصدى لها محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 82 دفع موسيماني بالتغيير الرابع بنزول صلاح محسن، بدلا من حسين الشحات.

وفي الدقيقة 73 راوغ إسماعيل محمد مدافع الأهلي وأرسل عرضية حولها مونتاري على مرمى الشناوي، ولكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 90 ضربة حرة مباشرة لفريق الدحيل، مرت دون أي خطورة، في الوقت رد لاعبي الأهلي بهجمة خطيرة، وسدد عمرو السولية كرة قوية ارتطمت بالدفاع.

وضغط مروان محسن على المهدي بن عطية مدافع الدحيل، واستطاع خطف الكرة وانطلق إلى المرمى لكنه ترك الكرة لزميله أليو ديانج في سوء تفاهم لينجح دفاع الدحيل في استخلاصها

ومرت الدقائق المحتسبة بدل الضائع، تبادل السيطرة بين لاعبي الفريقين، لتنتهي المبارة بفوز الأهلي بهدف نظيف، ليصعد المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة.

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم ،الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري..سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .