مونديال الاندية: تيغريس الى نصف النهائي بفضل ثنائية جينياك

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الدوحة: قاد المهاجم الفرنسي المخضرم اندريه- بيار جينياك (35 عاما) تيغريس المكسيكي الى الدور نصف النهائي من بطولة العالم للاندية بتسجيله هدفي فريقه في مرمى اولسان هيونداي الكوري الجنوبي ليخرج فائزا 2-1 الخميس على ملعب احمد علي في الريان.

وتقدم الفريق الكوري الجنوبي بكرة رأسية لمدافعه كيم كي-هي مستغلا ركلة ركنية (24)، وادرك جينياك التعادل اولا من مسافة قريبة (38) قبل ان يترجم بنجاح ركلة جزاء احتسبت لفريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول.

وكان جينياك سجل هدف الفوز 2-1 لفريقه في نهائي دوري ابطال الكونكاكاف (امبركا الوسطى والشمالية والبحر الكاريبي) في مرمى لوس انجليس غالاكسي الاميركي ليتوج فريقه باللقب القاري.

وسيلتقي تيغريس في الدور التالي مع بالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس الاميركية الجنوبية الاحد المقبل.

ويشارك تيغريس، بطل المكسيك سبع مرات آخرها عام 2019، للمرة الأولى في كأس العالم للأندية. ولم يسبق لأي فريق من المنطقة أن بلغ النهائي.

في المقابل، لم يقدم اولسان بطل اسيا الكثير خلال المباراة وبات واضحا افتقاده الى هدافه المحنك البرازيلي جونيور نيغراو الذي سجل له هدفي الفوز في النهائي القاري في مرمى بيرسيبوليس الايراني 2-1 في الدوحة ايضا في كانون الأول/ديسمبر الماضي وتوج هدافا لدوري ابطال اسيا برصيد 7 اهداف بالتساوي مع المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي.

وكان نيغراو (34 عاما) ترك الفريق الأسبوع الماضي بعد انتهاء عقده.

ويلتقي لاحقا الاهلي المصري بطل افريقيا والدحيل القطري.