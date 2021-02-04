شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بعد الفوز على الدحيل: حجزنا مقعدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النادي الأهلي بالفوز على نظيره الدحيل القطري بهدف نظيف دون رد في المباراة أقيمت بينهما ضمن مواجهات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الدوحة.

وعلقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيسبوك على الفوز، حيث كتبت :"الأهلي يحجز مقعدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على الدحيل القطر بهدف دون رد".

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم ،الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري..سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .



الأهلي عبر فيسبوك

وبذلك يلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة ، فيما يلتقي الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.

جاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمي و محمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا .

وفي الشوط الأول، سيطر النادى الأهلى على مجريات الشوط أمام الدحيل القطرى، حيث امتلك الكرة معظم أوقات الشوط الأول، ولم يشكل الفريق القطرى أي خطورة تذكر على مرمى محمد الشناوى، في المقابل هدد الأهلى الدحيل في أكتر من كرة.

ونجح النادى الأهلى في تسجيل الهدف الأول عن طريق حسين الشحات بعد تسديدة قوية على يمن حارس الدحيل القطري، الذي فشل في التعامل معها ليعن تقدم الأهلى، الذى سيطر على الكرة بفضل تحركات طاهر محمد وحسين الشحات، بالإضافة لمحمد مجدى قفشة.

وسجل الكونغولى والتر بواليا هدف الأهلى الثانى بعد تمريرة رائعة من نجم الشوط الأول حسين الشحات، لينفرد بحارس الدحيل ليضعها بين أقدامه، ولكن تقنية الفار ألغت الهدف بداعى التسلسل.