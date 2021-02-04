شكرا لقرائتكم خبر عن الحلفاوي والشريف والسعدني وسليمان يهنئون الأهلي بعد الفوز على الدحيل القطري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عدد من نجوم الفن والرياضة النادي الأهلي الذي نجح فى التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد تغلبه على نظيره فريق الدحيل القطرى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن ربع نهائي البطولة.



نبيل الحلفاوي عبر تويتر

وقال الفنان نبيل الحلفاوي عبر تويتر :"مبروك للأهلي الصعود إلى نصف النهائي بعد أن لعب شوطًا واحدًا"، فيما قال النجم يوسف الشريف :"مبروك للأهلي ولمصر #كأس_العالم_للأندية".



يوسف الشريف عبر تويتر

وغرد الفنان محمد محسن قائلا :"ولا غيره يفرحني الأهلي"، وذلك بعدما كتب عبر تويتر :"الأهلي هيعملها ويتأهل الليلة إن شاء الله تكمل على خير".



محمد محسن عبر تويتر

من جانبه، قال الفنان أحمد السعدني :"الأهلي وبايرن احمدك يا رب"، بينما قال اللاعب وليد سليمان :"مبروك لأعظم جمهور في الكون و القادم افضل بأذن الله".



أحمد السعدني عبر تويتر

وسجل حسين الشحات هدف الأهلى فى شباك فريق الدحيل بالدقيقة 30 من زمن المباراة من تسديدة قوية سكنت على يمين حارس الفريق القطرى، وألغت تقنية الفيديو "فار" هدف ثان للمارد الأحمر سجله المهاجم والتر بواليا.



وليد سليمان عبر تويتر

وأصبح الأهلى أكثر الأندية الإفريقية وصولا إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية برصيد 3 مرات فى أعوام 2006، 2012 و 2020.

وبذلك يلتقي الأهلي مع العملاق الألمانى بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي كأس العالم للأندية، فيما يلتقي الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة.

وألقى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على تأهل فريق الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف. وقال الحساب الرسمي للفيفا :"الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.. بايرن ميونخ ينتظر".