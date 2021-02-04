شكرا لقرائتكم خبر عن بالكوميكسات والأفيهات الكوميدية.. جماهير الأهلى ترد بوست بايرن ميونخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بطريقة ساخرة وبوستات كوميدية، ردت جماهير النادى الأهلى على منشور فريق بايرن ميونخ الألماني والذى وعد من خلاله جمهوره تحقيق السداسية، حيث كتب النادى البافارى منذ قليل في رسالة إلى جمهوره:" سيواجه البايرن فريق الأهلى في نصف نهائي كأس العالم للأندية السداسية تنتظرنا يا شباب".





وشارك عشرات من جماهير النادى الأهلى بالتغريدات والكوميكسات الكوميدية، حيث علق أحد المغردين قائلاً:" باذنك يارب لو كسبنا خليك فاكر المنشور ده كويس اوعي تمسحه بقي"، وكتب أحمد :" قصدك ايه بالكلام الماسخ ده"، وشارك أحد جماهير النادى الأهلى صورة لقصاصة أحد الجرائد القديمة والتي جاء فيها فوز الأهلى على البارين بهدفين مقابل هدف، وعلق قائلاً :" إن كنت ناسي افكرك"، غرد أخر:" ان شاء الله الرابعيه لأعظم نادى ف الكون".

وفى أول تعليق لفريق بايرن ميونخ عبد فوز الأهلى على الدحيل، كتب:" الاتنين الساعة 8 في ملعب الريان، هنلعب ماتش في كأس العالم للأندية سوا".

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم ،الخميس، وتستمر حتى 11 فبراير الجاري..سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .

وبذلك يلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة ، فيما يلتقي الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.

جاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمي و محمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا .

فيما لعب الدحيل بتشكيل ، مكوّن من :علي صالح زكريا ، محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطيه - احمد ياسر المحمدي وإدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك ، اولونجا و دودو