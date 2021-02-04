شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وبايرن ميونخ.. من يرتدى الزى الأحمر فى نصف نهائى كأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب النادى الأهلى موعدا مع بايرن ميونخ الألمانى بطل أوروبا يوم 8 فبراير المقبل، فى إطار نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية المقامة فى الدوحة من الفترة 4 فبراير إلى 11 من نفس الشهر.

وحقق فريق الأهلى فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطرى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب المدينة التعليمية فى انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التى انطلقت اليوم وتسمر حتى 11 فبراير الجارى، سجل حسين الشحات للأهلى فى الدقيقة 30.

ويلتقى الدحيل القطرى مع فريق أولسان الكورى لتحديد المركزين الخامس والسادس فى البطولة العالمية، بعد هزيمتهما اليوم فى أولى مباريات المونديال.

الزى الأحمر

وخاض النادى الأهلى مباراته اليوم أمام الدحيل القطرى بالزى البديل الرصاصى فى الأسود، بسبب ارتداء بطل قطر للون الأحمر نظرا لأنه صاحب الأرض، وهو ما اتفقوا عليه فى الاجتماع الفنى قبل المباراة.

ويواجه الأهلى نفس الأزمة أمام بايرن ميونخ يوم الاثنين المقبل، نظرا لأن الفريقين يرتديان نفس الزى الأحمر كزى أساسى لهما، وسيتم الفصل فى الأمرو من سيكون صاحب الزى الأساسى خلال الاجتماع، فهل يظهر الأهلى بزيه الأساسى أم يستمر بالزى البديل فى ثانى مبارياته فى المونديال.

وبدأت مباراة لااهلى والدحيل بشكل حماسى من جانب الفريقين وهاجم بطلا مصر وقطر منذ البداية لكن دون فاعلية هجومية بعدما أحكم دفاع الفريقين الرقابة على مفاتيح اللعب وأن كان الأهلى هو الأخطر.

وشهدت الدقيقة العاشرة أول فرصة خطرة حقيقية للأهلى بعدما راوغ حسين الشحات دفاع الدحيل وكادت تصل إلى بواليا لكن دفاع الفريق القطرى تدخل وأنقذ الموقف.

هدأت المباراة وتراجع أداء الفريقين وأن كان اللعب الحماسى هو الذى فرض نفسه على أداء الفريقين ونال حمدى فتحى بطاقة صفراء للخشونة، ونجح حسين الشحات فى إستخلاص كرة من دفاع الدفاع وسجل هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 30.

ضغط الأهلى على المنافس القطرى وسيطر على أجواء المباراة والغى الحكم هدف سجله بواليا فى الدقيقة 38 بداعى التسلل..فى الدقائق الأخيرة نشط الدحيل وحاول تسجيل هدف التعادل كما ضغط الأهلى بُغية تسجيل هدف ثانً، لمن الشوط ينتهى بتقدم الأهلى بهدف حسين الشحات.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثانى بتغيير ثنائى فى الدحيل بمشاركة المعز على بدلاً من بسام الراوى، ومحمد مونتارى بدلاً من أولونجا.

وضغط الفريق القطرى من بداية هذا الشوط قبل أن يقود طاهر محمد طاهر هجمة من الناحية اليسرة وتوغل لكنه سقط دون أن يستفيد بالكرة.

وخرج حمدى فاتحى وشارك ديانج بدلاً منه وتراجع أداء الأهلى عدة دقائق بشكل سمح للدحيل بشن أكثر من هجمة على الأهلى لكن الدفاع أحكم الرقابة على هذه الهجمات.

واصل الدحيل الضغط على الأهلى وسط تراجع غريب من الأهلى وشارك أكرم توفيق بدلاً من طاهر محمد طاهر ومروان محسن بدلاً من بواليا، وتصدى محمد الشناوى لأكثر من تسديدة قوية خطرة كادت تسكن الشباك لكن الشناوى تألق وأنقذ مرماه من عدة فرص مُحققة.

وأجرى موسيمانى تغييراً هجومياً بنزول صلاح محسن بدلاً من حسين الشحات، وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات هجومية خطرة لفريق الدحيل.

ونال محمد هانى بطاقة صفراء للخشونة، وضغط الأهلى فى الدقائق الأخيرة،وضغط الدحيل لتسجيل هدف التعادل، لكن ينتهى اللقاء بفوز الأهلى بهدف نظيف.