شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر: جئنا قطر لتقديم مستويات قوية.. وأشكر جماهير الأهلي على الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي أن فريقه استحق الفوز فريقه على الدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي المونديال يوم الاثنين المقبل، بعدما نجح اللاعبين في تقديم مستوى طيب وغلق المساحات أمام المنافس.

قال خلال تصريحات تلفزيونية: "كنا قافلين المساحات كويس جوه الملعب، وفي الشوط الثاني بدأنا نقفل وكان شوط صعب علينا".

أكمل: "هنلعب المباراة القادمة امام فريق كبير وبطل أوروبا والمباراة لن تكون سهلة ولكن جئنا إلى قطر لتقديم مستويات قوية".

استطرد: "منذ جئت إلى قطر وأشعر بأجواء كأس العالم حتى الملعب نلعب على استاد سيستضيف مباريات كأس العالم 2022".

أضاف: "اول مباراة لي امام جماهير الأهلي وكان إحساس كبير واشكرهم على الدعم وأتمنى التوفيق في مباراة بايرن ميونيخ".

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم ،الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري..سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .

وبذلك يلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارلي في نصف نهائي البطولة ، فيما يلتقي الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.