شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن إعارة أحمد حمدي إلى نادى مونتريال الكندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادى الجونة إعارة أحمد حمدي لاعب الفريق إلى نادى مونتريال الكندي لنهاية الموسم.

أحمد حمدي انضم لقطاع ناشئين النادي الأهلي، وكان عمره ثمانية أعوام، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في نادي الشياطين الحمر عن طريق جاريدو وهو في عمر 16 سنة قبل أن ينتقل إلى االجونة.

انضم أحمد حمدي إلى منتخب مصر للناشئين، ثم منتخب مصر للشباب في 2014، ثم شارك في مباراة جنوب افريقيا ومصر لأمم إفريقيا تحت 17 عام، ثم اختاره الكابتن معتمد جمال في سنة 2017 ضمن اللاعبين الذين مثلوا منتخب مصر في بطولة إفريقيا تحت 20 عام.

ومن ناحية أخري كشف عمر السعيد مهاجم الزمالك المعار إلى الجونة، عن سبب اتخاذه لقرار الخروج على سبيل الإعارة من القلعة البيضاء في يناير الماضي رغم رحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك للاحتراف بالدوري التركي، وقال السعيد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: اتخذت قرار الإعارة لأني لم أكن أشارك مع الزمالك بشكل كبير، لم أكن أريد أن ألعب مباراة وأبتعد 5 وتحدثت مع المدير الفني فقال أنه لا توجد أزمة طالما أنها رغبتي

أضاف: مصطفى محمد احترف ولم يكن متواجد غيري أنا وأسامة فيصل وشعرت أنه لن يعتمد علي بعد ضم مروان حمدي والجزيري، فقررت الخروج على سبيل الإعارة للحصول على فرصة للعب.

استكمل: حب جماهير الزمالك حتى رغم ابتعادي عن المشاركة توفيق من الله، بعد انضمامي كان لي دور مؤثر مع الفريق خاصة في أفريقيا، أشعر أنني لم أحصل على الفرصة كاملة في الزمالك ولكني تحت أمر النادي في أي وقت، وهذا قرار المدير الفني وأقدم أقصى جهد لإسعاد الجماهير.

زاد: جروس كان أفضل مدرب تعاملت معه في الزمالك، خرجت للإعارة عشان أقول للناس أنا موجود، في أول سنة قدمت أداء جيد ولكن الفترة الماضية شعرت أنه ليس لي دور، ولذلك خرجت إعارة لأتمكن من إفادة الفريق بعد العودة.

استأنف: علاقتي جيدة بجميع اللاعبين ودائماً يتحدثون معي ومعظمهم كان يرفض رحيلي، وشيكابالا لاعب كبير ونجم ومهما تحدثت عنه لن أوفيه حقه، ومن أكثر الناس الذين عارضوا رحيلي.

واختتم: طبيعي أي فريق طول الدوري معرضة للفوز والخسارة والتعادل، والفريق الكبير يتعرض لسقوط ويعود سريعاً ولكني أطمئن الجماهير، الزمالك أحسن فريق في مصر، واللاعبين مصممين على الدوري هذا الموسم.