شكرا لقرائتكم خبر عن حفيظ دراجى: خبرة الأهلى فى المواعيد الكبرى منحته التفوق على الدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المعلق الجزائري حفيظ دراجى إن الأهلى انتصر على الدحيل القطرى في انطلاقة مبارياته بكأس العالم للأندية بالخبرة موضحا أن تجارب لاعبو القلعة الحمراء ساعدتهم فى السيطرة على الأوقات الصعبة من المباراة.

قال دراجى في تصريحات تلفزيونية:" خبرة المواعيد الكبرى للأهلى وتجربتهم جعلتهم كيف يعرفون التغلب على الظروف الصعبة والنتيجة بالنسبالي انتهت بالتعادل من الناحية الفنية الأهلى قدم شوط أول مميز والدحيل قدم شوط ثانى مميز".

تابع دراجى:" لولا بدر بانون ومحمد الشناوي كنا وصلنا لركلات الترجيح وكنت أتوقع صعوبة المباراة وأتمنى للتوفيق للأهلى أمام بايرن ميونخ".

حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم ،الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري..سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .

وبذلك يلتقي الأهلي مع بايرن ميونخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة ، فيما يلتقي الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.