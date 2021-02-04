شكرا لقرائتكم خبر عن تعالوا من غير نوير واحنا هنحبس مروان.. صفحة البايرن بتتكلم عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيل من التعليقات العربية بدأت في التدفق على صفحة بايرن ميونخ على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعد صعود الأهلى لمواجهة الفريق البافارى في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم الإثنين المقبل.

ونشر النادي البافاري بوست عبر صفحته: "يوم الاتنين الساعة 8 في ملعب الريان، هنلعب ماتش في كأس العالم للأندية سوا Al Ahly SC"، وتدفقت آلاف التعليقات العربية الساخر منها فقد قال البعض: "تعالوا من غير نوير واحنا هنحبس مروان محسن"، وقال آخر: "مستنينكو بس تعالوا بالناشئين" وغيرها من التعليقات الساخرة.



صفحة بايرن ميونخ



تعليقات المصريين عل صفحة بايرن ميونخ

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم، الخميس، وتستمر حتى 11 فبراير الجاري..سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .

وبذلك يلتقى الأهلي مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة ، فيما يلتقي الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.