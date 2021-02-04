شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرد على بايرن ميونخ :"النسور مستعدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد فريق النادى الاهلى، عبر حسابه بموقع تويتر، على رسالة فريق يايرن ميونخ الألماني، قبل مواجهته في نصف نهائي بطولة كأس العالم للاندية يوم الإثنين المقبل، حيث كتب النادى الأهلى عبر حسابه بموقع تويتر:" نسور الأهلى مستعدة".



الأهلى يرد على بايرن ميونخ

يأتى ذلك عقب توجيه نادي بايرن ميونخ الألماني رسالة إلى النادي الأهلي قبل مواجهته في نصف نهائي بطولة كأس العالم للاندية يوم الإثنين المقبل، حيث نشر النادي البافاري صورة على حساب الشخصي بموقع "تويتر" يتواجد فيها على معلول ومحمد الشناوي وثنائي البايرن مانويل نوير وألفونسو ديفيز وكتب: "نراك قريبا".

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم ،الخميس، وتستمر حتى 11 فبراير الجاري..سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .

وبذلك يلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة ، فيما يلتقي الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.

جاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمي و محمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا .

فيما لعب الدحيل بتشكيل ، مكوّن من :علي صالح زكريا ، محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطيه - احمد ياسر المحمدي وإدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك ، اولونجا و دودو