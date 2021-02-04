شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: الأهلى صعًب المباراة على نفسه لكن حقق الهدف بالوصول لقبل نهائى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى رمزى نجم الاهلى السابق أن الفريق صعب المباراة على نفسه أمام الدحيل القطرى فى افتتاح مبارياته بكأس العالم للاندية ، والتى انتهت بهدف دون رد

وقال رمزى أن الفريق قدم أداء رائع فى الشوط الاول ، لكن فى الشوط الثانى توهم اللاعبون أن المباراة أصبحت فى المتناول وسهلة وهو ما جعل الدحيل يقدم مباراة رائعة ، ولكن الأهلى نجح فى الهدف الذى يسعى اليه هو الفوز والوصول لقبل النهائى امام البايرن

و حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم ،الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري..سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .

وبذلك يلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة ، فيما يلتقي الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.

جاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمي و محمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا .