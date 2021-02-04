شكرا لقرائتكم خبر عن بانون والشحات يخضعان لفحص المنشطات عقب مباراة الأهلي والدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع بدر بانون وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص ‏المنشطات عقب مباراة الدحيل، التي أقيمت مساء اليوم على استاد المدينة التعليمية، ونجح ‏خلالها الفريق في تحقيق الفوز والتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة كأس ‏العالم للأندية، فيما منحت اللجنة المنظمة للبطولة أيمن أشرف جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه ‏خلال اللقاء.‏

وحقق فريق الأهلي فوزاً مهماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي انطلقت عصر اليوم، الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الحالى، وسجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .