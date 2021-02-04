شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات: احترامنا للدحيل وراء فوزنا عليه.. ونحضر للبايرن من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسين الشحات لاعب الأهلي سعادته بفوز فريقه على الدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي المونديال يوم الاثنين المقبل.

قال الشحات في تصريحات تلفزيونية: "نلعب مع فريق كبير مثل الدحيل وكان علينا احترامه ولذلك تمكننا من التغلب عليه والصعود لنصف النهائي.

شدد على أن فوز الأهلي وصعوده لنصف نهائي المونديال أهم من الهدف الذي أحرزه في مونديال الأندية.

أوضح أن بايرن ميونيخ الألماني أقوى فريق في أوروبا ، مشيرا إلى أن فريقه كان يحضر لمباراة الدحيل ومن الغد سنبدأ التحضير للبايرن ونحاول تقديم كل ما في وسعنا من خلال المشاركة في المباراة.

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم ،الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري..سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .

وبذلك يلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارلي في نصف نهائي البطولة ، فيما يلتقي الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.