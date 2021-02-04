شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: الأهلي حقق المطلوب أمام الدحيل وغلبنا البايرن والريال قبل كدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء ميهوب، نجم الأهلى الأسبق، أن النادى الأهلى حقق المطلوب منه والوصول لنصف النهائي، بعد الفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الدوحة.

وقال علاء ميهوب في تصريحات مع أيمن شوقى في برنامج "الاستوديو التحليلى" المذاع على قناة الأهلى: "مباراة البايرن هتكون للمتعة بدون ضغوطات، والاهلى النهاردة كان مطالب بالفوز وهو ما تحقق والوصول لنصف النهائي، الحاجة الحلوة النهاردة أنك ضمنت تحقق مركز وأقل التقدير هيكون الثالث".

وأضاف علاء ميهوب: "مواجهة بايرن ميونخ من غير ضغوطات، وأفضل المباريات للاعبى الكرة أنه يلعب من أجل المتعة والتاريخ، والدحيل كان راجع للدفاع في الشوط الأول خوفا من زيادة النتيجة، والشوط الثانى حاول يرجع وده اللى خلى الأهلى يرجع علشان يحافظ على النتيجة لتحقيق الهدف المكلوب من المباراة".

وأوضح علاء ميهوب: "جمهور الأهلى دائما عنده ثقة في اللاعبين حتى لو هتلاعب مين، وبعدين الأهلى كسب الريال والبايرن قبل كدة، ليه لأ فالطموح والتفاؤل مطلوبين في المباراة والإعداد الجيد للمباراة، لأن البايرن عقلية كروية مش بتهزر".

وحقق فريق الأهلى فوزاً مهماً وثميناً على الدحيل القطرى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب المدينة التعليمية فى انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التى انطلقت اليوم وتسمر حتى 11 فبراير الجارى، سجل حسين الشحات للأهلى فى الدقيقة 30.

وبذلك يلتقى الأهلى مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى فى نصف نهائى البطولة، فيما يلتقى الدحيل مع فريق أولسان الكورى لتحديد المركزين الخامس والسادس فى البطولة العالمية.