شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ ينذر الأهلى بثمانية برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لنادى بايرن ميونخ الألماني تغريدة عبد حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد فوز الأهلى على الدحيل القطري بهدف دون رد فى انطلاقة مباريات الأحمر بكأس العالم للأندية قائلا فيها:" موعدنا الإثنين 2/8" في إشارة إلى موعد مباراة الفريقين في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم الإثنين المقبل.



بايرن ميونخ

واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى اللرسالة بأنها تحذير بنتيجة 8-2 التي حققها بايرن ميونخ على حساب برشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم ،الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري..سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .

وبذلك يلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة ، فيما يلتقي الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.