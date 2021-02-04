علي معلول: الإصرار والروح سببا الفوز أمام الدحيل.. ولدينا الوقت للتحضير لمباراة بايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال علي معلول، لاعب الأهلي، إن مباراتهم أمام الدحيل كانت صعبة ولكن إصرار اللاعبين والروح التي كانت موجودة جعلهم يفوزون.

وأضاف معلول، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"مباراة الدحيل كانت صعبة، وذاكرنا الفريق وكنا نعرف بوجود عناصر ممتازة ولاعبين مميزين يحققوه الفارق في أي لحظة له والحمدلله إصرار اللاعبين والروح الموجودة جعلتنا نفوز".

وأضاف لاعب الأهلي:"مباراة بايرن ستكون صعبة سواجه بطل أوروبا ولكن لدينا الوقت للتحضير ونكون في أحسن حال لنظهر في مقابلة تليق بنا".

وقاد حسين الشحات، الأهلي لفوز في مباراته أمام الدحيل في الدقيقة 30 بهدف نظيف سجله خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس.

وبفوز الأهلي على نظيره الدحيل ضربّ موعدًا أمام نظيره الألماني، بايرن ميونخ في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.