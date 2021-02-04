بن عطية: أثبتنا من هو الدحيل في الشوط الثاني.. والخسارة صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالقادر سعيد:

أكد المغربي مهدي بن عطية مدافع فريق الدحيل القطري أن فريقه تألق في الشوط الثاني وقدم أداء جيد أمام الأهلي بطل إفريقيا، لكنه خسر بخطأ الشوط الأول.

وفي تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" قال بن عطية :"لم نكن جيدين في الشوط الأول، لكننا تألقنا في الشوط الثاني وأثبتنا من هو فريق الدحيل".

الأهلي سجل هدفه عن طريق حسين الشحات في الشوط الأول، ليكون هو الهدف الوحيد في المباراة، ورغم الأداء الجيد للفريق القطري في الشوط الثاني إلا أنه لم ينجح في التسجيل.

وأضاف بن عطية :"ارتكبنا خطأ في الشوط الأول تسبب في الهدف، لكن علينا الآن أن ننظر إلى المباراة الثانية وأن نكون فخورين بأنفسنا".

ويلعب الدحيل مع فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في أخر ظهور له في البطولة، بينما يلعب الأهلي مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي المونديال.

وأتم اللاعب المغربي :"يجب أن نقاتل في المباراة المُقبلة، علينا التحلي بالثقة واحترام خطة المدير الفني، وبإمكاننا التحسن وتسجيل الأهداف".