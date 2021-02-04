مدرب الدحيل: خسرنا مباراة الأهلي بسبب قلة خبرة اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد صبري لموشي المدير الفني لنادي الدحيل القطري، أن الفريق كان ينقصه الخبرة للفوز أمام الأهلي.

وخسر الدحيل بهدف نظيف أمام النادي الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال لموشي في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "كان شرف لنا أن نلعب المباراة الاولى، وبدأنا الشوط الاول بضعف ولكننا عدنا في الشوط الثاني".

وأضاف: "خسرنا المباراة في الشوط الاول، ولا ألوم اللاعبين لقد قدموا ما عليهم، ولكن كان ينقصنا الخبرة".

واختتم لموشي: "هذه المباريات تحتاج المزيد من الخبرة، وسنحاول الفوز في المباراة القادمة".

جدير بالذكر أن الدحيل سيخوض مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس أمام أولسان هيونداي الكوري.