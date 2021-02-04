هل يقترب الشحات من أبو تريكة؟ ترتيب هدافي مصر بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

استطاع حسين الشحات لاعب الأهلي أن يسجل الهدف الثاني له في كأس العالم للأندية بعدما قاد الفريق للفوز على الدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وأصبح رصيد حسين الشحات في البطولة هدفين من المشاركة في 5 مباريات منها 4 بقيص العين الإماراتي، ومباراة واحدة مع الأهلي.

وعادل حسين الشحات رقم عماد متعب الذي أحرز هدفين مع الأهلي في 9 مباريات لعبها بقميص الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويتفوق فقط في القائمة من بين اللاعبين المصريين محمد أبو تريكة الذي أحرز 4 أهدف في 11 مباراة لعبها خلال تاريخه مع الفريق.

وأصبح ترتيب الفريق كما يلي:

1- محمد أبو تريكة - 4 أهداف

2- حسين الشحات - هدفين

3- عماد متعب - هدفين

4- السيد حمدي - هدف