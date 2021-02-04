طاهر محمد: مباراة بايرن ليست سهلة.. وأشعر بأنني ألعب بكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى طاهرمحمد طاهر، لاعب الأهلي، سعادته بتدشينه مباراته الأولى مع فريقه بحضور جماهيري، واصفاً الأمر بالشعور الرائع.

وأضاف طاهر محمد طاهر، في تصريحات عقب المباراة:"منذ وأن قدمت لقطر وأشعر بأنني ألعب كأس العالم الحقيقي من حيث الإقامة"، مشيراً إلى إنهم لعبوا مباراة تكتيكية جيدة أمام الدحيل فأغلقوا المساحات قبل أن يغلقوا الملعب واللعب على المرتدة في الشوط الثاني.

وأتم لاعب الأهلي تصريحاته بالإشارة إلى أن مباراتهم المقبلة أمام بايرن ميونخ في دور نصف النهائي ليست سهلة:"جئنا لقطر لنحقق شيئاً جيداً لأنفسنا وتريخنا".

وقاد حسين الشحات، الأهلي لفوز في مباراته أمام الدحيل في الدقيقة 30 بهدف نظيف سجله خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس.

وبفوز الأهلي على نظيره الدحيل ضربّ موعدًا أمام نظيره الألماني، بايرن ميونخ في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.