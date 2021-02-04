الشحات: ننتظر توفيق الأهلي أمام بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أن فريق بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا "لا يُعلي عليه"، وذلك قبل صدام الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وفي تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" بعد المباراة قال حسين الشحات :"بايرن ميونيخ لا يُعلى عليه، هو الفريق الأقوى في أوروبا، لكننا سنحاول وسنبدأ التحضيرات لمواجهته وسنؤدي ما علينا، وننتظر توفيق الله".

وسجل حسين الشحات هدف الأهلي الوحيد في مواجهة الدحيل ليقود فريقه إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد التغلب على الفريق القطري (1-0).

ويصطدم الأهلي بفريق بايرن ميونيخ يوم الاثنين المُقبل في نصف نهائي المونديال، في محاولة للظهور في النهائي لأول مرة في تاريخ بطل إفريقيا.

ويُشارك بايرن ميونيخ في البطولة بداية من نصف النهائي، بينما يبدأ النادي الأهلي المشوار من الدور الثاني للمسابقة وفقاً لقواعد ولوائح البطولة.