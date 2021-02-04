جمعة: الأهلي حقق ما يريده من المونديال بالفوز على الدحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد وائل جمعة لاعب الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر قدم ما عليه في بطولة كأس العالم للأندية بالفوز على الدحيل القطري، مشيراً إلى أنه يجب على الفريق الاستمتاع بمباراة بايرن ميونيخ.

وحقق الأهلي فوزا غاليا على الدحيل بهدف نظيف في ربع نهائي مونديال الأندية.

وقال وائل جمعة خلال الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة "بي إن سبورتس": "الأهلي عمل الخطوة الأولى بأنه فاز على الدحيل وحقق ما يريده من البطولة".

وأضاف: "مدافعو الأهلي حرموا مهاجمي الدحيل من الفرص، وايمن وبدر بانون قدموا مباراة كبيرة، وتحملوا اخطاء كثيرة من اللاعبين الذين يلعبون حولهم".

وتابع: "لا يوجد مستحيل أمام البايرن، والضغط رُفع من على الفريق، والبايرن هو الأوفر حظا للتتويج بالبطولة، ويجب أن نستمتع باللعب أمام بايرن".

واختتم جمعة تصريحاته: "اللاعبين صنعوا تاريخا لأنفسهم بعد تحقيقهم لفوز في مونديال الأندية".