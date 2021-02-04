أول تعليق من موسيماني على مواجهة بايرن ميونيخ بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على مواجهة فريقه أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني في تصريحات عقب تخطى الأهلي عقبة الدحيل: "من نحن لنلاعب بايرن ميونيخ، فريق كبير فاز على برشلونة 8-2".

وأكمل: "ماذا علي أن أتوقع أمام بايرن.. ليس لدينا شيء نخسره أمام بايرن سنلعب من أجل المتعة".

وتخطي الأهلي عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، ليتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة الاهلي وبايرن ميونيخ مساء يوم الإثنين المقبل.