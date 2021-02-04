صدمة في مولودية الجزائر بإقالة “نبيل نغيز”

أعلن نادي مولودية الجزائر اليوم الخميس إنهاء عمل المدير الفني نبيل نغيز بالتراضي بين الطرفية وذلك عقب خسارة الفريق أمام مضيفه شبيبة الساورة 1 / صفر مساء أمس الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة من الدوري الجزائري.
وذكر مولودية الجزائر في بيان مقتضب نشره عبر صفحته على فيسبوك “خلص الإجتماع المنعقد اليوم بين أعضاء مجلس إدارة مولودية الجزائر ونبيل نغيز إلى الاتفاق على الطلاق بالتراضي بين النادي والمدرب”.
وبات مولودية الجزائر النادي الـ14 من أصل 20 ناديًا الذي يعلن رحيل مدربه منذ انطلاق الدوري في نوفمبر الماضي.
وأخفق مولودية الجزائر في تحقيق أي فوز لأربع مباريات حيث خسر مباراتين وتعادل في مثلهما ليتراجع للمركز الخامس برصيد 19 نقطة وبفارق خمس نقاط خلف وفاق سطيف المتصدر.
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