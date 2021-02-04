نتيجة مباراة الاهلي والدحيل في كأس العالم للاندية 2020 “امبراطور أفريقيا ينتظر عملاق بافاريا”

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي والدحيل في كأس العالم للاندية 2020، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم في الدور ربع النهائي على ملعب المدينة التعليمية.

بلغ بطل مصر وأفريقيا نصف نهائي البطولة بعد فوزه بهدف دون رد على مضيفه الدحيل القطري في ثاني مباريات دور الـ 8، ليضرب موعدًا مع بايرن ميونخ الألماني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد سجله “حسين الشحات” بصناعة من المهاجم الزامبي الكونجولي “والتر بواليا” في الدقيقة 29.

وقطع بواليا الكرة من أمام بوضياف على حدود منطقة جزاء الدحيل، ليُمهدها أمام حسين الشحات الذي تسلم ثم صوب بباطن قدمه اليمنى على أقصى يمين الحارس صلاح زكريا.

ودانت السيطرة للأهلي على مدار الـ 45 دقيقة الأولى من المباراة، وكاد يحتفل بتعزيز تقدمه بالهدف الثاني عند الدقيقة 38 عن طريق بواليا، إلا أن تقنية الفيديو المساعد VAR قررت ألغت الهدف بداعي التسلل.

وخلال الشوط الثاني تحكم الدحيل في إيقاع اللعب بفضل التغييرات الذكية التي أجراها مدربه الفرنسي الجزائري “صبري لاموشي” بسحب الثنائي “بسام الراوي وأولونجا” وإشراك كل من المعز علي ومحمد مونتاري.

وكاد الدحيل يُدرك هدف التعديل في أكثر من مُناسبة لولا تألق الحارس الدولي المصري محمد الشناوي في إبعاد تسديدات محمد مونتاري.

وقدم الجناح البرازيلي “إيدملسون” مباراة رائعة أمام الظهير الأيمن للنادي الاهلي “محمد هاني” سواء في صناعة الألعاب أو الاختراق من جهته لتمرير العرضيات، بالاضافة إلى حصوله على 3 أو 4 أخطاء قربت الدحيل كثيرًا من هز الشباك.

وفشل المدير الفني للنادي الأهلي “بيتسو موسيماني” في إدارة الشوط الثاني بإجراء تغييرات لا ناقة منها ولا جمل، خاصةً عندما سحب حسين الشحات وطاهر محمد طاهر للدفع بمروان محسن وصلاح محسن في الخط الأمامي، بدلاً من إشراك اللاعب الرائع “محمد شريف” الذي ظل حبيس دكة البدلاء حتى نهاية اللقاء.

على أي حال، سينتظر امبراطور أفريقيا بعد هذا التأهل وصول العملاق البافاري “بايرن ميونخ” إلى قطر بعد 48 ساعة من الآن، بعدما ينتهي بايرن ميونخ من مواجهة هيرتا برلين في الدوري الألماني.

ومن المقرر إقامة مباراة نصف نهائي مونديال الاندية يوم 8 فبراير الجاري على ملعب أحمد بن علي المونديالي الذي استضاف مباراة افتتاح المسابقة بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وتيجريس أونال المكسيكي في وقت سابق من مباريات اليوم، والتي انتهت بريمونتادا للفريق المكسيكي بفضل الهداف الفرنسي “جينياك”.

وكانت قمة مباريات اليوم الخميس 4 فبراير 2021 بين الأهلي المصري والدحيل القطري قد انطلقت في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب المدينة التعليمية المونديالي.

ونقل هذا اللقاء على قناة بين سبورت القطرية HD1 بالاضافة إلى تردد قناة بين سبورت HD المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”.

كما قامت قنوات الكأس القطرية بنقل هذه المواجهة المرتقبة على قناة الكأس +3 بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، وعلى قناة الكأس +6 بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب“.

وسجل الأهلي المصري هذا العام مشاركته السادسة في تاريخ كأس العالم للأندية، في رقم قياسي غير مسبوق بالنسبة لأندية أفريقيا، أما الدحيل فيُشارك بصفته صاحب الضيافة بعد أن توج بلقب دوري نجوم قطر الموسم الماضي.