تعرف على نتيجة مباراة النصر والتعاون فى الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم الخميس 4 فبراير 2021، فى منافسات الجولة 17.

واصل النصر صحوته فى الدوري السعودي عقب فوزه السهل على ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي اقيمت على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية (مرسول بارك).

تقدم النصر بالهدف الاول عن طريق اللاعب “سامي النجعي” فى الدقيقة 40، وفى الشوط الثاني أضاف هداف الفريق المغربي “عبدالرزاق حمدالله” الهدف الثاني فى الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

واختتم ثلاثية النصر اليوم اللاعب “عبد المجيد الصليهم” فى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

بهذا الفوز قفز النصر الى المركز السادس بجدول التريب برصيد 24 نقطة وله مباراة مؤجلة من الجولة 16، فى المقابل تجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة فى المركز الخامس.