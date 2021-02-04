تعرف على نتيجة مباراة الشارقة والوحدة في الدوري الاماراتي، والتي يستضيفها استاد آل نهيان، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 4 فبراير 2021 ضمن الجولة 15.

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الوحدة، أمام ضيفه الشارقة، في قمة اليوم الأول للجولة 15 لدوري الخليج العربي، وهو التعادل الأول بين الفريقين في الدوري على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، منذ 2014، ليبقى الشارقة في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، مقابل 23 لأصحاب الأرض.

وترجم الشارقة أفضلية الشوط الأول بتسجيل هدف التقدم بواسطة البرازيلي “المقيم” لوان بيريرا، في الدقيقة 30، بعد جملة من التمريرات بين لاعبي “الملك”، لتصل إلى البرازيلي كايو في منطقة الجزاء، مررها بدوره لمواطنه لوان، الذي هيأها بصورة جيدة، قبل أن يودعها الشباك في غفلة من دفاع الوحدة.

وعاد الوحدة مع بداية الحصة الثانية، بعدما أرسل القائد إسماعيل مطر كرة عرضية من ركلة حرة، تهيأت أمام السوري عمر خريبين، الذي أكملها بدوره برأسه في مرمى الحارس عادل الحوسني، ليؤكد “العنابي” أفضليته التهديفية في المواجهات أمام الشارقة، بتسجيله 48 هدفاً كأكثر فريق وصولاً لمرمى “حامل اللقب”.

ونقل البث المباشر لمباراة “الشارقة والوحدة” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “فارس عوض”، كما نقل على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

تصنف مباراة الشارقة والوحدة على أنها قمة من قمم الدوري الاماراتي، وتقابل الفريقين في 22 مباراة في دوري المحترفين، كانت الغلبة فيهم للعنابي بـ13 انتصار، فيما فاز الشارقة في 5، وسيطر التعادل على 4 مباريات.

وانتهت مواجهة الفريقين في الدور الأول من الموسم الحالي في الدوري الاماراتي بفوزٍ مثير لنادي الشارقة بهدفين مقابل هدف واحد في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على استاد نادي الشارقة يوم 22 أكتوبر 2020.

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