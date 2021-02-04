فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الاهلي والدحيل في كأس العالم للاندية 2020 “الشحات يصعق”

يقدم لكم موقع الخليج 365 اهداف مباراة الاهلي والدحيل في كأس العالم للاندية 2020، والتي أقيمت ضمن مباريات اليوم في الدور ربع النهائي على ملعب المدينة التعليمية.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي المصري بهدف دون رد سجله “حسين الشحات” بصناعة المهاجم الزامبي الكونجولي “والتر بواليا” في الدقيقة 29.

وقطع بواليا الكرة من أمام بوضياف على حدود منطقة جزاء الدحيل، ليُمهدها أمام حسين الشحات الذي تسلم ثم صوب بباطن قدمه اليمنى على أقصى يمين الحارس صلاح زكريا.

ودانت السيطرة للأهلي على مدار الـ 45 دقيقة الأولى من المباراة، وكاد يحتفل بتعزيز تقدمه بالهدف الثاني عند الدقيقة 38 عن طريق بواليا، إلا أن تقنية الفيديو المساعد VAR قررت ألغت الهدف بداعي التسلل.

وانطلقت قمة مباريات اليوم الخميس 4 فبراير 2021 بين الأهلي المصري والدحيل القطري في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب المدينة التعليمية المونديالي.

ونقل هذا اللقاء على قناة بين سبورت القطرية HD1 بالاضافة إلى تردد قناة بين سبورت HD المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”.

كما قامت قنوات الكأس القطرية بنقل هذه المواجهة المرتقبة على قناة الكأس +3 بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، وعلى قناة الكأس +6 بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب“.

وسجل الأهلي المصري هذا العام مشاركته السادسة في تاريخ كأس العالم للأندية، في رقم قياسي غير مسبوق بالنسبة لأندية أفريقيا، أما الدحيل فيُشارك بصفته صاحب الضيافة بعد أن توج بلقب دوري نجوم قطر الموسم الماضي.

ويتأهل الفائز من مباراة الاهلي والدحيل إلى نصف النهائي لملاقاة العملاق الألماني “بايرن ميونخ” حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وذلك يوم 8 فبراير 2021 على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الاهلي والدحيل