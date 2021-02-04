فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لاهداف مباراة النصر والتعاون فى الدوري السعودي، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 4 فبراير 2021 فى الجولة 17.

واصل النصر صحوته فى الدوري السعودي عقب فوزه السهل على ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي اقيمت على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية (مرسول بارك).

تقدم النصر بالهدف الاول عن طريق اللاعب “سامي النجعي” فى الدقيقة 40، وفى الشوط الثاني أضاف هداف الفريق المغربي “عبدالرزاق حمدالله” الهدف الثاني فى الدقيقة 59 من ركلة جزاء، قبل ان يختتم ثلاثية النصر اليوم اللاعب “عبد المجيد الصليهم” فى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

بهذا الفوز قفز النصر الى المركز السادس بجدول التريب برصيد 24 نقطة وله مباراة مؤجلة من الجولة 16، فى المقابل تجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة فى المركز الخامس.

نقل بث المباشر مباراة “النصر والتعاون” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “مشاري القرني”، كما نقل على قناة السعودية الرياضية 1.

تحسن نادي النصر كثيرًا تحت قيادة المدرب الكرواتي “ألين هورفات” إذ لم يتذوق العالمي طعم الخسارة في آخر 9 مباريات في جميع المسابقات، انتصر في 7، واحدة منها في كأس خادم الحرمين الشريفين، وتعادل في مباراتين، وحقق كأس السوبر السعودي على حساب غريمه “الهلال” منذ أيام قليلة.