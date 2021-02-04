تعرف على نتيجة مباراة الاتحاد والفتح فى الدوري السعودي للمحترفين، ضمن مباريات اليوم الخميس 4 فبراير 2021 بالجولة 17.

اكتسح العميد ضيفه الفتح بنتيجة 4-1، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وتقدم الفتح عن طريق ميتشيل دي فريدي في الدقيقة الثانية، قبل أن يسجل فهد المولد هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 31 سجل أليكساندر بربوفيتش الهدف الثاني للاتحاد، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 51.