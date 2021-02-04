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تعرف على نتيجة مباراة الاتحاد والفتح فى الدوري السعودي للمحترفين، ضمن مباريات اليوم الخميس 4 فبراير 2021 بالجولة 17.
اكتسح العميد ضيفه الفتح بنتيجة 4-1، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).
وتقدم الفتح عن طريق ميتشيل دي فريدي في الدقيقة الثانية، قبل أن يسجل فهد المولد هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة التاسعة.
وفي الدقيقة 31 سجل أليكساندر بربوفيتش الهدف الثاني للاتحاد، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 51.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل هارون كامارا الهدف الرابع للاتحاد.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد الفتح عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.
كان الاتحاد قد تراجع بشكل كبير في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعادله أمام “النصر” في الجولة قبل الماضية، وخسارته في الجولة الماضية أمام “الاتفاق”.
على الجانب الآخر، دخل الفتح لقاء اليوم وهو في حالة يرثى لها إذ انتصر في مباراتين فقط من آخر 10 مباريات خاضها في الدوري السعودي، وتلقى 6 هزائم، وتعادل في مباراتين.
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