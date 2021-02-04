فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الاتحاد والفتح فى الدوري السعودي اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة “الاتحاد والفتح” في إحدى مباريات اليوم الخميس 4-2-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

اكتسح العميد ضيفه الفتح بنتيجة 4-1، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وتقدم الفتح عن طريق ميتشيل دي فريدي في الدقيقة الثانية، قبل أن يسجل فهد المولد هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 31 سجل أليكساندر بربوفيتش الهدف الثاني للاتحاد، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل هارون كامارا الهدف الرابع للاتحاد.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد الفتح عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

كان الاتحاد قد تراجع بشكل كبير في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعادله أمام “النصر” في الجولة قبل الماضية، وخسارته في الجولة الماضية أمام “الاتفاق”.

على الجانب الآخر، دخل الفتح لقاء اليوم وهو في حالة يرثى لها إذ انتصر في مباراتين فقط من آخر 10 مباريات خاضها في الدوري السعودي، وتلقى 6 هزائم، وتعادل في مباراتين.

إليكم فيديو اهداف المباراة

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