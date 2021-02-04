فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الهلال وابها فى الدوري السعودي اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لاهداف مباراة الهلال وابها فى الدوري السعودي، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 4 فبراير 2021 فى الجولة 17.

شهد الشوط الاول من المباراة تقدم فريق ابها فى الدقيقة 11 عن طريق اللاعب “رياض شراحيلي” من تسديدة قوية.

ثم عاد الهلال سريعاً وتدارك هدف التعادل فى الدقيقة 13 عن طريق لاعبه “صالح الشهري” جاء الهدف من جملة فنية رائعة انهاها ببراعة الشهري فى الشباك، وانتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1.

خلال الشوط الثاني استطاع الهلال ان يُضيف الهدف الثاني عن طريق “كاريلو” بعد ان حول عرضية ياسر الشهراني المُتقنة بقدمه فى الشباك.

وشهدت الدقيقة 74 إلغاء هدف للهلال بعد مراجعة لتقنية الفيديو (فار) والتي أكدت تسلل “جوميز”.

وبعد دقيتقين فقط من إلغاء هدف جوميز، سجل أبها هدف التعادل عبر اللاعب الجزائري مهدي تهران” بضربة رأسية نموذجية (2-2).

وفى الوقت المحتسب بدل من ضائع خطف فريق أبها هدف الفوز بهجمة مرتدة جميلة أنهاها التونسي “سعد بقير” فى الشباك بتسديدة قوية بالقدم اليسري.

بهذه النتيجة رفع أبها رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الهلال عند 30 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الشباب المتصدر.

نقل بث المباشر مباراة “الهلال وابها” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عيسى الحربين”.

واقيمت مواجهة الهلال وابها على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت مصر، 15:15 بتوقيت جرينتش.

دخل الهلال مباراة اليوم بمعنويات سيئة بعدما خسر كأس السوبر السعودي لصالح غريمه “النصر” بداية الأسبوع الجاري، كما يمر الفريق بفترة صعبة في الدوري السعودي.

وحقق الهلال فوز وحيد في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري السعودي، وتعادل في 5، وجاء هذا الانتصار على حساب التعاون وبعد 4 تعادلات متتالية.

وتراجع نادي الهلال إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، وفي رصيده 30 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر “الشباب”، مع إمتلاك الزعيم مباراة مؤجلة من الجولة 16 أمام “العين”.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم ابها “رياض شراحيلي” 1-0

هدف تعادل الهلال “صالح الشهري” 1-1

هدف الهلال الثاني “كارليو” 2-1

هدف التعادل لابها “مهدي تهران” 2-2

هدف ابها الثالث “سعد بقير” 3-2

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