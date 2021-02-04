تشكيلة الاهلي الاساسية امام الدحيل في كأس العالم للأندية 2020

اعلن المدير الفني الجنوب أفريقي “بيتسو موسيماني” تشكيلة الاهلي الاساسية التي سيبدأ بها مباراته المرتقبة امام الدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2020، في قمة مباريات اليوم الخميس على ملعب المدينة التعليمية في مدينة الريان القطرية.

ضمت تشكيلة الاهلي الاساسية ثنائي خط الدفاع “محمد هاني وبدر بانون” رغم الشكوك التي احاطت بإمكانية مشاركتهما بسبب إصابات طفيفة قبل أيام من مباراة الدحيل اليوم.

وأصيب محمد هاني إصابة بدت خطيرة في مباراة الاهلي وبيراميدز في الجولة 10 من الدوري المصري الممتاز، لكن بعد أيام أكد طبيب النادي إمكانية مشاركته أمام الدحيل القطري.

وبعد 4 أيام من وصول بعثة الاهلي إلي قطر للاستعداد لمونديال الأندية، أصيب المدافع الدولي المغربي بدر بانون بكدمة طفيفة في الكاحل، وتأكد يوم أمس الاربعاء جاهزيته لخوض المباراة.

وسيقود خط هجوم الاهلي اللاعب الكونجولي “والتر بواليا” المنضم لصفوف الأهلي في بداية الميركاتو الشتوي 2021 من نادي الجونة.

ولا يزال بواليا يبحث عن هدفه الأول مع المارد الأحمر منذ انضمامه للفريق بحوالي مليوني دولار، حيث فشل في جميع المباريات التي لعبها في الدوري المصري خلال شهر يناير من تسجيل أي هدف، وألغي له هدف أمام بيراميدز.

والتالي تشكيلة الاهلي الاساسية امام الدحيل اليوم:

محمد الشناوي

علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني

عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة

طاهر محمد طاهر – والتر بواليا – حسين الشحات

والتالي دكة بدلاء الاهلي:

علي لطفي- مصطفى أحمد شوبير

أحمد رمضان بيكهام- محمد شريف-جونيور أجاي-أليو ديانج- أكرم توفيق

محمود كهربا-ياسر إبراهيم-سعد سمير

مروان محسن -صلاح محسن

تشكيلة الدحيل الاساسية:

صلاح زكريا حسن

محمد موسى عباس – مهدي بنعطية – بسام الراوي – أحمد ياسر المحمدي

إيدملسون دودو – كريم بوضياف – سلطان حسين البريك

علي كريمي – مكاييل أولونجا – إدواردو بيريرا رودريجيز