بعد تساعية مانشستر يونايتد..تعرف على اكبر 10 نتائج في تاريخ الدوري الانجليزي

لم يكن انتصار مانشستر يونايتد الساحق (9-0) على ساوثهامبتون، مجرد فوز في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، بل تصدر قائمة أكبر النتائج في تاريخ المسابقة بشكلها الجديد، الذي انطلق في موسم 1992/93.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا ساحقًا بتسعة أهداف دون رد على ساوثهامبتون، على أرض ملعب أولدترافورد، في إطار الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أول أمس الثلاثاء.

ورفع هذا الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 44 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 3 نقاط عن المتصدر، مان سيتي، والذي خاض مباراة أقل.

وبات فوز مانشستر يونايتد الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بالتساوي مع انتصار ليستر سيتي في 25 أكتوبر 2019 على الفريق نفسه (ساوثهامبتون)، وفوز الشياطين الحمر على “إبسويتش تاون” بنفس النتيجة (9-0) في 4 مارس 1995.

ويأتي في المركز الرابع؛ انتصار توتنهام هوتسبير بنتيجة (9-1) على ويجان أثليتيك في 22 نوفمبر الثاني 2009.

وجاءت المراكز من الخامس للتاسع، 5 انتصارات تحققت بنتيجة (8-0)، حيث فاز نيوكاسل يونايتد على “شيفيلد وينزداي” في 19 سبتمبر 1999، وتشيلسي على ويجان في 9 مايو 2010.

كما فاز تشيلسي مجددًا بنفس النتيجة على أستون فيلا في 23 ديسمبر 2012، وساوثهامبتون على سندرلاند في 18 أكتوبر 2014، ومانشستر سيتي على واتفورد في 21 سبتمبر 2019.

ويأتي في المركز العاشر؛ انتصار مانشستر يونايتد بنتيجة (8-1) على نوتنجهام فورست في 6 فبراير 1999.