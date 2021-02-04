بث مباشر | شاهد مباراة الاهلي والدحيل في كأس العالم للاندية 2020 “رابط كورة لايف”

يُقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية مشتركة مع كورة لايف في بث مباشر لـ مشاهدة مباراة الاهلي اليوم امام الدحيل في كأس العالم للاندية 2020، المقامة على الأراضي القطرية.

تنطلق قمة مباريات اليوم الخميس 4 فبراير 2021 بين الأهلي المصري والدحيل القطري في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب المدينة التعليمية المونديالي.

ويُنقل هذا اللقاء على قناة بين سبورت القطرية HD1 بالاضافة إلى تردد قناة بين سبورت HD المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”.

كما ستقوم قنوات الكأس القطرية بنقل هذه المواجهة المرتقبة على قناة الكأس +3 بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، وعلى قناة الكأس +6 بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب“.

ويسجل الأهلي المصري هذا العام مشاركته السادسة في تاريخ كأس العالم للأندية، في رقم قياسي غير مسبوق بالنسبة لأندية أفريقيا، أما الدحيل فيُشارك بصفته صاحب الضيافة بعد أن توج بلقب دوري نجوم قطر الموسم الماضي.

وسيتأهل الفائز من مباراة الاهلي والدحيل إلى نصف النهائي لملاقاة العملاق الألماني “بايرن ميونخ” حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وذلك يوم 8 فبراير 2021 على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

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